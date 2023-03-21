国民党立委明启动提名 禁候选人党内恶意攻讦

台湾在野的国民党立法委员提名作业星期三（3月22日）正式启动，其中候选人公约规定禁止学历造假、党内恶意攻讦。

据台湾《上报》报道，国民党第11届立法委员选举第一阶段提名作业星期三将领表登记，党中央星期二（21日）上午召开“立委初选起跑！候选人公约盼彼此君子之争”记者会，由考纪会主委黄怡腾、文传会副主委林家兴、组发会选动部主任黄碧云出席。

会中呼吁有意参选党内同志主动避免会产生争议的相关言论或作为，彼此君子之争，营造党内良性且理性的竞争环境。

考纪会主委黄怡腾说明候选人公约有四项新特色，第一，候选人必须依规定提供学经历等相关文件证明，若有不实须自行负责；第二，初选期间，除了候选人本人绝不得以言论或行为或不当方式损害国民党声誉，破坏党内团结；也绝不恶意攻讦其他参选人，也必须约束其助选人员遵守公约各项承诺事项。

第三，仿效选罢法规定，初选民调执行期间，绝不任意引述、公布任何民调数据及参与初选民调观察相关事项；第四，当候选人之间发生争议时，设置协调或调解争议的机制，候选人应遵守协调结果。黄怡腾指出，除了参选人可以要求党介入，若有必要，党部也可以主动介入调解协调仲裁，以维护党的形象。

黄怡腾称，公约相关规定是期盼候选人能主动避免会产生争议的相关言论或作为，彼此君子之争。

林家兴则说，改革要有对的方法，当国民党内每位登记参选的候选人都必须签署公约，反观民进党，近日看到许多民进党人士不甩民进党主席赖清德的“诚信条款”跑去登记，凸显赖清德上任之后的改革是打高空、形同虚设，宣誓意味大于实质，沦为“务虚变法”。

林家兴称，国民党历年都有候选人公约，并非今年特别新增，党章及党员参加公职选举提名办法中也都有相关规定，确保国民党提出的都是优秀、清白、实在，真正值得台湾民众托付的候选人。