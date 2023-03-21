美行政部门致函各州州长企业 鼓励强化与台湾往来

美国在台协会公开了美国国务院、商务部及农业部2月28日联名致函美国各州州长、城市市长及企业领袖的内容，强调台美伙伴合作紧密友好，鼓励各州、主要城市强化与台湾的贸易、教育、投资与观光交流，并鼓励企业加强与台湾的贸易及投资关系。

美国在台协会星期一（3月20日）在官网刊登上述三封联名函。据观察，联名函是由美国农业部海外服务署署长惠特利（Daniel Whitley）、商务部主管全球市场的副助理部长维卡特拉曼（Arun Venkataraman）及国务院亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）共同连署。

当中内容提到，台湾是美国的重要伙伴及成功的民主故事，也是美国第八大贸易伙伴、第七大农产品出口国，并为美国“免签证计划”及快速通关的“全球入境计划”成员，鼓励各方加强与台湾往来。

对此，台湾外交部星期二（21日）发布新闻稿，感谢美国联邦政府以具体行动鼓励美国各地及企业领袖与台湾加强关系。

台湾外交部称，此次是美国联邦政府继2019年9月致函美国各州州长及美国前500大企业鼓励与台湾拓展关系后，再度以致函方式表达联邦政府对强化台美各阶层、各领域交往的支持立场，且致函对象较前次更为扩大，展现美国政府对强化台美伙伴关系的具体承诺及延续性。

台湾外交部也说，近年台美关系在地方层级的交流日益深化，包括2022年在冠病疫情之下，仍有印第安纳州、亚利桑纳州及爱达荷州三位州长接连访台，而包括明尼苏达州、宾州及西维吉尼亚州也纷纷设立或复设驻台办事处，亚利桑纳州驻台办事处预计也将于近期正式开始营运。

“凡此均将有助深化我方与美国各州的合作......台美互为共享价值理念的重要伙伴，未来外交部将持续推动与美国联邦、地方、企业乃至民间团体的各项合作与交流，不断稳健深化并拓展台美多层级、多议题、多领域的紧密伙伴关系。”