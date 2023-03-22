美国正在评估硅谷银行倒闭对中国初创企业影响

知情人士透露，美国正在评估硅谷银行倒闭给中国科技初创企业带来的影响，是否比中国政府和中国企业所披露的更为严重。

据彭博社3月21日报道，因讨论非公开信息而不愿具名的美国官员透露，拜登政府正在汇总可能在美国地区性银行开立账户的中国公司的数据，并试图评估他们对这场动荡的敞口。

知情人士称，关键问题是，中国这个世界第二大经济体是否面临更大范围扩散的风险。去年，面对利率上升、通胀攀升和经济增长放缓，全球风险投资和初创企业交易大幅下降，中国也不例外。

官员称，美国政府的信息显示，许多有外国投资者的中国初创公司选择在开曼群岛等地注册，以规避中国政府对外资持股的限制，硅谷银行接纳了一些此类业务。

美国国家安全委员会和国务院星期二没有立即回复置评请求。中国驻华盛顿大使馆也未立即回复置评请求。

硅谷银行与中国国有企业上海浦东发展银行在中国的合资企业曾试图安抚当地客户，提醒客户称其自身经营独立稳定。

美官员称，一些中国公司尝试开设新账户并获得替代银行选项可能需要数月时间，而且可能会陷入防洗钱审查流程。

彭博社的报道称，美国一直在努力防止银行业的问题损及美国和全球经济前景。美国财政部长耶伦星期二说，如果较小规模的银行受到威胁，美国政府可能还会采取最近所采取的强力行动来保护银行的存款人。

由于中国政府对科技行业持续数年的整顿和严格的防疫封控措施，中国的风险投资受到的冲击尤为严重。研究公司Preqin的数据显示，去年前11个月，中国的风险投资交易额下降了50%，以中国为重点的融资减少了81%。

