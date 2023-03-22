中国外交部驻港公署斥美人权报告：恶意诋毁香港国安法和新选举制度

针对美国务院发表“2022年度国别人权报告”，中国外交部驻港公署发声明斥责报告抹黑香港人权法治状况，恶意诋毁香港国安法和新选举制度，污蔑特区政府依法施政，赤裸裸干预香港事务和中国内政，有关内容东拼西凑，颠倒黑白，满纸谎言，外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对。

根据中国外交部驻香港特派员公署微信公号的声明，发言人说，中央政府始终全面准确、坚定不移贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，坚定维护国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定，坚定支持香港特色民主发展，充分保障香港市民依法享有的广泛权利自由。事实雄辩证明，随着香港国安法的实施和特区新选举制度的成功落地，国家安全得到维护，香港社会更加安定团结，营商环境更加优化，法治正义得到伸张，香港居民享有的言论、新闻、结社等权利自由在更加安全的环境中得到更好保障。当前，在中央全力支持和特区各界共同努力下，特区政府奋发有为，经济充满活力，市民安居乐业，人心思稳思治，香港正在“一国两制”的正确轨道上稳步前行。

发言人指出，所谓“人权压迫”不过是美式偏见的臆想和莫须有的罪名。美国向他国强加的民主人权标准不过是其打压异己、扫清障碍、盘剥他人、奴役世界、谋求霸权的政治工具。美国动辄以“人权卫士”自居，但事实却是其国内持续陷入民主失真、政治失能、社会失和的恶性循环，金钱政治、身份政治、社会撕裂等问题愈加严重，种族歧视、枪支泛滥、贫富悬殊等现象愈演愈烈。美国无视自身斑斑劣迹和累累恶行，蓄意散布政治谎言和意识形态偏见，编造和渲染他国“人权沦丧”虚假叙事，试问美国动辄以人权旗号行干预之实的底气从何而来？

发言人表示，香港由乱及治、由治及兴的大势不可逆转、不容阻挡，随着国家“十四五”规划和粤港澳大湾区建设加速推进，香港正以前所未有的速度融入国家发展大局，前景光明，风光无限。个别杂音鼓噪丝毫动摇不了特区团结一心谋发展的坚定决心，丝毫动摇不了中国政府和香港特区政府维护国家安全的坚强意志，更丝毫动摇不了“一国两制”行稳致远的历史大势和香港更加繁荣稳定的美好未来。中国敦促美方立即停止惺惺作态的政治表演，立即停止诋毁抹黑香港人权状况，立即停止以任何借口干预香港事务和中国内政。