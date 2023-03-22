美国拟限制获联邦政府资助晶片企业在华扩大产能

拜登政府将限制取得美国联邦政府资金在美国建厂的半导体制造商在中国扩大产能。

综合彭博社和路透社报道，负责拨款的美国商务部官员称，提供500亿美元（下同，约668亿新元）资金的《芯片与科学法》将禁止获得资金的半导体公司在中国或俄罗斯等受关注国家把先进晶片（也称芯片）的产能扩大5%、老旧技术的产能提高10%，并限制这些公司与受关注的外国实体进行联合研究或技术许可工作。

这一措施涵盖用于量子计算、辐射密集环境和其他专业军事能力的当前一代和成熟制程节点晶片。美国商务部星期二（21日）将介绍这些新限制。该拟议的规定将有60天的公众咨询期，今年晚些时候将公布最终规定。

拟议规定表明，为确保美国联邦资金的受益公司无法在“关切国家”（包括中国和俄罗斯）内扩大先进产能，新规禁止这些公司在提升比28纳米更先进逻辑晶片产能时，花费超过10万美元。在中国生产这些半导体的任何一家工厂，其现有产能的增幅也不能超过5%。

接受拨款的公司也不允许在“关切国家”将现有设施的28纳米或更低级逻辑晶片产能扩大10%以上。如果这些公司想设立此类晶片新工厂，那么至少85%的产量必须在东道国消化，而且必须通知美国商务部。

新规生效后，公司也将被禁止与受关注的外国实体进行联合研究或向其许可技术，这涵盖两个或以上人员的任何研发工作。技术许可的定义为向另一方提供专利、商业秘密或专有技术的协议。

受关注的外国实体名单将扩大，以纳入美国商务部实体名单、美国财政部的中国军方公司名单以及联邦通讯委员会的构成国家安全风险的通信设备和服务名单。其中包括中国最大的科技公司华为、人工智能巨头商汤集团以及晶片业领头羊长江存储科技等。

一位熟悉规定的官员说，虽然拟议的规定限制了晶片制造扩张，但如果这些公司获得商务部任何必要的出口管制许可证，他们仍可以对现有设施进行技术升级，以生产更先进的半导体。

报道称，新措施预计将波及一些在中国开展业务并且有望获得激励资金的公司，包括世界晶片行业领头羊台积电、三星和英特尔。这很可能会阻碍一些晶片公司在中国这个全球最大半导体市场追求增长的长期努力，同时也使北京难以发展在国内打造尖端技术的能力。

美国商务部长雷蒙多在一份声明中说，《芯片与科学法》从根本上对美国而言是一项国家安全倡议，这些护栏将有助于确保恶意行为者无法获取可用于对付美国及其盟友的尖端技术，也将确保美国在未来几十年内仍领先于对手。

她说：“美国还将继续与盟友和合作伙伴协调，以确保该计划推进我们的共同目标，加强全球供应链，促进集体安全。”