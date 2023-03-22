白宫：中国大陆没理由对蔡英文过境访美反应过度

台湾总统府星期二（3月21日）宣布，总统蔡英文未来两周将过境美国。中国大陆外交部同日回应说，大陆坚决反对任何形式的美台官方往来。美国白宫则称，中国大陆没有理由对蔡英文访美反应过度，甚至不应该有反应。

蔡英文将于3月29日启程出访中美洲友邦危地马拉和伯利兹，3月30日去程和4月5日返程分别过境美国纽约和洛杉矶，4月7日返台，全程10天9夜。



根据路透社报道，白宫国家安全委员会发言人柯比星期二说，中国大陆没有理由反应过度，“这（台湾领导人过境访美）是……惯常做法，以前发生过，很可能会再次发生。这是私人的，非官方的。”

柯比还说，蔡英文的访美行程“一切如常”。

另据华尔街日报报道，拜登政府的一位高级官员星期一说，台湾历任总统在历届美国总统任期内都进行过这些过境访问。该官员表示，自2016年就任台湾总统以来，蔡英文在2019年底之前有过六次这样的停留，“都平稳度过，而且中国大陆的反应很小”。

“我们认为，中国政府没有理由将这种符合美国长期政策的过境访问上升为其他事件，”这位政府官员说：“不应以此为借口，加强在台湾海峡周围的任何激进活动。”

中国外交部发言人汪文斌在星期二的例行记者会上回答相关问题时说，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触，中方已就此向美方提出严正交涉。台湾当局领导人“过境”是假，谋求“突破”、宣扬“台独”是真。

