中国驻日大使吴江浩履新 称愿努力发展关系

中国驻日本大使吴江浩星期二（3月21日）抵达日本履新。他说，愿努力发展两国关系，“阵营对抗”不符合两国和两国人民根本利益。

综合日本共同社和中国驻日大使馆官网消息，吴江浩星期二从北京乘飞机抵达日本成田机场。他在机场受访时说，本次赴任的重要使命就是维护和发展健康稳定的中日关系。中日一衣带水、一苇可航。在历史的长河中，两国人民互学互鉴，两国关系也历经坎坷。

他说，中日要坚守中日四个政治文件确立的原则，遵循两国领导人达成的共识，不忘初心，排除干扰，推动中日关系始终在正确的轨道上健康运行。

针对以美国为主的经济排华趋势，吴江浩说，中日务实合作体量巨大，根基深厚，前景广阔。“脱钩断链”“阵营对抗”不符合两国和两国人民根本利益，违背历史和时代潮流。双方应提高合作水平，拓展共同利益，为两国人民带来更大福祉。

他称，作为地区主要国家和世界第二、第三大经济体，中日共同肩负着维护地区和平稳定的重要责任。双方应维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，抵制“冷战”思维，反对冲突对抗。

今年正值《中日和平友好条约》缔结45周年，吴江浩说，将加速工作层面的合作，扩大两国共同利益，促进中日经济活动，并为重启陷入停滞的人员交流而努力。

今年61岁的吴江浩曾在上海外国语学院修读日语专业，驻日工作经验丰富，与前任孔铉佑一样是中国外交部的“日本通”。他在1993年出任中国驻日使馆二等秘书，后升任一等秘书；自2002年起担任中国驻日使馆参赞六年。吴江浩在2020年出任中国外交部部长助理。