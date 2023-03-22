台国安局：印太情势有利形成台海有事等同印太有事共识

台湾国安局称，台湾地缘战略位置重要，且是全球半导体产业链重心，各方在维护台海和平与印太稳定繁荣的链结下，相关发展将有利美国及盟友形成“台海有事等同印太有事”共识。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，台湾立院外交及国防委员会星期三（3月22日）邀请国安局、国防部、外交部、陆委会、海巡署及行政院国土安全办公室等相关单位，针对印太区域情势对台湾影响主题报告并备质询，这是国安局长蔡明彦上任后，首次赴立院。

国安局星期二（21日）将书面报告送至立法院。报告指出，目前印太情势呈现出中美各自强化友盟关系且双方对抗升温。不过，日韩关系回温，并提升与美国共同防御朝鲜威胁能量；同时，亚细安国家强调团结以应对北京在南中国海的举措；印度与澳洲则扩展多元伙伴关系，寻求降低对中依赖。

报告提及，美国积极与印太盟友加强高层战略沟通，以应处印太安全威胁。美国与印太国家联合军演呈现“规模更大、数量增加、课目多元”等特点，提高在“印太有事”时相互协作能力。

针对印太情势对台湾的影响，报告称，中美在印太战略竞逐更趋明显，今年中美阵营势将各自充实合作网络，美方将致力印太多边安全、经济合作架构等取得更多具体成果，此将提供台湾争取与理念相近国家合作，扩大参与区域经贸与安全合作契机。

报告提及，台湾地缘战略位置重要，且是全球半导体产业链重心。各方在维护台海和平与印太稳定繁荣的链结下，关注北京不断在印太海域加强灰色地带威胁，以及“对台续采胁迫性、侵扰性作为”。

相关发展将有利美国及盟友形成“台海有事等同印太有事”共识，提升遏制北京扩张能量，并对台湾确保安全利益形成助力。

另一方面，台湾国防部报告也提到，美军为强化盟友的“军事互通性”，希望借由高阶人员的“交流”与指管系统整合，精进彼此信任、合作与能力，落实美国在印太地区安全承诺。因此，“军事互通性”将是未来台美军事交流重点。