访台是否被大陆强烈抗议？ 德教育部长：此行是正常访问

德国教育与研究部长瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）星期二（3月21日）抵台，下午在台湾参观孔庙时，被问到中国大陆是否强烈抗议她访台，她未正面证实，但强调此行是“正常访问”，重点是与台湾强化研究与创新领域交流。

根据中央社报道，瓦特辛格当天下午在德国在台协会处长许佑格（JörgPolster）陪同下参观孔庙。当她参观孔庙书法家现场挥毫赠送题字祈福卡活动时，被问到希望在祈福卡上写什么字，瓦特辛格请书法家在卡片上用中文写下“自由”二字。

瓦特辛格在参访后接受媒体简短提问时被问到中国大陆是否抗议她访台，她表示，此行目的专注于研究与创新面交流，这是一次很正常的访问，德国需要来自全世界的伙伴，以共同应对全球性挑战。

中国大陆外交部在星期二的例行记者会上回应有关问题时表示，坚决反对德方有关人员恶劣行径，已在北京和柏林向德方提出严正抗议、表达强烈不满。

被问到德国如何应对争议不断的中国孔子学院，瓦特辛格低调回应，孔子学院确实是中国向德国各大学提供的机制，但这不是她今天拜访台湾孔庙的主题。

媒体追问台湾是否可能取代中国大陆在德国提供华语教学，瓦特辛格说，她认为学习语言对双方学生都很重要，因此她此行拜访许多单位，讨论能促成哪些台德间的语言交换计划，语言对增进彼此了解很有帮助。

瓦特辛格此次访台，是26年以来首度有德国部长级官员访台。

德国在台协会指出，瓦特辛格此行重点是半导体、绿氢、电池研究方面的交流，盼强化与台湾在半导体研究与专业人才的发展，加速拓展德国与欧洲的微芯片生态系。

