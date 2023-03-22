朱立伦会见日议员谈对陆政策：增加防卫能力也要交流降低风险

台湾在野党国民党主席朱立伦星期二（3月21日）下午会见日本自民党外交部会长堀井巖参议员与自民党国防部会长国场幸之助众议员时，谈到国民党和民进党对陆政策的差别说，国民党的立场向来一致就是保卫中华民国、保护台湾，但在增加防卫能力的同时，也要双方交流才能降低风险。

根据联合报报道，朱立伦在中央党部会见时说，国民党相当重视外交国防相关议题，且过去有长久执政经验，自前总统蒋中正保卫台湾、蒋经国建设台湾、李登辉民主台湾，再到马英九和平台湾，国民党守护中华民国的立场都是一致的；面对当前国际情势紧张，国民党更坚持兼顾“国防”(Defense) 与“对话”(Dialogue) 的“2D战略”，这项战略在现任日本防卫大臣滨田靖一去年访问国民党时也提及过。

谈到国民党和民进党对陆政策的差别，朱立伦表示，国民党的立场向来一致就是保卫中华民国、保护台湾，但在增加防卫能力的同时，也要双方交流才能降低风险，同时台湾自身也要努力，不是全靠美、日等伙伴；在日本、美国等民主伙伴在与北京对话的同时，国民党也同样进行对话以减少两岸之间的误判。

朱立伦也赞许台日之间长久以来的友善关系，期盼未来双方关系更加稳固。他也恭喜日本在今日棒球经典赛惊奇逆转胜表现亮眼，对于隔日的赛程是日本对上美国争冠，两边都是台湾的好友，朱立伦说：“我们为双方加油打气，希望都有好的表现”。

