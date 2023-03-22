台国防部：已为蔡英文出访期间北京任何举动制定应急计划

台湾总统蔡英文将于下周出访中美洲，途中过境美国。台湾国防部称，针对蔡英文出访期间北京的任何举动，台湾国防部都制定了应急计划。

据台湾《联合报》报道，台湾立法院外交委员会星期三（3月22日）邀请国安局、国防部、陆委会等，针对印太地区情势专案报告。台湾国防部副部长柏鸿辉说，针对印太地区近期周边活动，包括北京宣布要在南中国海实施的军事演习，所有情势都是透明化，今天报告注重在如何融入印太地区，维护台海安全是重点。

近年中国大陆不断加强海、空兵力军演尝试建立“新常态”，柏鸿辉称，台军除依战备规定妥适处置，更应运用区域对中国大陆威胁形成集体安全合作的新趋势，避免陷入孤立。

柏鸿辉说，为维持印太地区和平稳定，除将强化与美军军事互通，对美所有防卫武器需求持续采购，国防部因应威胁升高举措。

对于北京会否在蔡英文出访期间进行军事演习，柏鸿辉说，台湾国防部都可以掌握，最坏状况也会研判，所有蔡英文出访期间举动，国防部有因应方案。但柏鸿辉拒绝透露更多细节。

柏鸿辉说，自由航行包括领空或国际航路是国际惯例，并呼吁北京在这种情况下应该遵守惯例。

蔡英文将于3月29日启程出访中美洲友邦危地马拉和伯利兹，3月30日去程和4月5日返程分别过境美国纽约和洛杉矶，4月7日返台，全程10天9夜。

中国外交部发言人汪文斌在星期二说，中国坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾领导人以任何名义、任何理由访美；美国白宫则称，中国大陆没有理由对蔡英文访美反应过度，甚至不应该有反应。