TikTok首席执行官称TikTok正面临关键时刻

TikTok首席执行官周受资说，随着越来越多的美国立法者基于国家安全考虑寻求禁止这款应用程序，TikTok面临关键时刻。

据路透社报道，周受资星期二（3月21日）在TikTok发出一则视频，视频背景是美国国会大厦。他在影片中说，TikTok现在拥有超过1.5亿美国月活跃用户，几乎占美国人口的一半。但越来越多政客呼吁禁止TikTok，这可能会将TikTok从1.5亿名用户手中夺走，“这对我们来说是一个关键时刻”。

周受资呼吁TikTok用户在视频下留言，告诉美国立法者他们喜爱这款应用程序的原因。目前该条视频的播放量已超过470万，留言也已过6万则。

要求美国立法禁止TikTok的国会议员担忧，TikTok的美国用户数据可能被总部位于中国的母公司字节跳动提交给中国政府，尽管TikTok已多次反驳这项指控。周受资星期四（23日）将在众议院能源和商业委员会就TikTok禁用的问题出席听证会。

周受资在书面证词中说，TikTok从未与中国政府分享，也没有收到分享美国用户数据的请求。他说，TikTok的母公司字节跳动不为任何政府或国家实体所拥有或控制。“让我明确地说明这一点。字节跳动不是中国或任何其他国家的代理人。”

周受资称，TikTok已经花费超过15亿美元（约20亿新元），以“德克萨斯项目”的名义进行严格的数据安全工作。当这个过程完成后，所有受保护的美国数据都将受到美国法律的保护，并在美国领导的安全团队的控制之下。在这种结构下，中国政府没有办法访问它或强制访问它。

他说：“只有在没有替代品的情况下，禁令才是合适的，但我们确实有一个替代方案。”

民主党众议员贾马尔·鲍曼（Jamaal Bowman）星期三将和TikTok创作者们在美国国会大厦外举行新闻发布会，反对立法者们尝试禁止TikTok。鲍曼将美国禁止TikTok的努力描述为“制造恐惧”，并指出禁止TikTok“将向年轻选民传达另一个信息，即我们不关心你的想法”。

鲍曼认为，美国需要全面的“大科技监管”，以解决脸书、Alphabet的YouTube、推特和其他公司的问题，但单单针对TikTok是“不可接受的”。