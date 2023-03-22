普京：俄中已就西伯利亚力量2号天然气管道达成协议

俄罗斯总统普京星期二（3月21日）说，俄罗斯和中国已就“西伯利亚力量2号”天然气管道达成协议，该管道将把西伯利亚连接到中国西北部。

综合法新社、俄罗斯卫星通讯社和塔斯社报道，普京星期二在与中国国家主席习近平会谈后说，“该项目几乎所有参数都已商定”，这相当于从俄罗斯可靠和稳定地供应500亿立方米的天然气。他补充说，莫斯科和北京之间的经济合作是俄罗斯的“优先事项”。

普京星期二下午在克林姆林宫与习近平进行会谈，并共同签署发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。根据联合声明，双方将共同努力，推动新建中蒙俄天然气管道项目研究及磋商相关工作。

声明称，双方高度重视落实2015年《中华人民共和国、俄罗斯联邦、蒙古国发展三方合作中期路线图》和2016年《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，以进一步深化三方一揽子合作，将积极推动这一具有发展前景的机制同上海合作组织、欧亚经济联盟等区域组织和机制进一步对接。双方将共同努力，推动新建中蒙俄天然气管道项目研究及磋商相关工作。

声明也提到，双方将打造更加紧密的能源合作伙伴关系，支持双方企业推进油气、煤炭、电力、核能等能源合作项目，推动落实有助于减少温室气体排放的倡议，包括使用低排放能源和可再生能源。双方将共同维护包括关键跨境基础设施在内的国际能源安全，维护能源产品产业链供应链稳定，促进公平的能源转型和基于技术中立原则的低碳发展，共同为全球能源市场长期健康稳定发展作出贡献。

“西伯利亚力量2号”项目是从俄罗斯经蒙古国向中国供应天然气的管道项目。2022年初，签署了建设项目可行性论证审议结果议定书、设计勘察工作合同，以及蒙古国政府和俄气公司联合工作组2022-2024年活动计划。

早前的报道说，穿过蒙古的“西伯利亚力量2号”，被称为远东新的能源大动脉，目标是每年额外销售500亿立方米的天然气，为中俄蒙三国强化经济合作，提供新的动力和前景。