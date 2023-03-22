中国每日核酸阳性4000以上 专家：冠病没消失处低水平流行

上海、北京、山东、安徽等多地网民近期在社交平台发文称自己于近日感染冠病，据中国疾控中心最新发布的数据，自3月3日以来，中国每日报告冠病核酸检测阳性数仍保持在4000人以上。中国卫健委全国新型冠状病毒专家组成员、北京大学公共卫生学院流行病学与卫生统计学系研究员刘珏说：“新冠没有消失，只是处于低水平流行状态。”

根据人民日报健康客户端消息，一位北京居民表示：“以为自己终于挺进‘决赛圈’了，结果在3月份还是中招了。”



家住河南郑州的陈雪（化名）说：“感染过程基本和第一次感染一样，最开始是咽喉不适，当天下午开始发热，第二天退烧后开始嗓子疼、咳嗽，一周后转阴。”

一月已感染过一次冠病的陈雪说，“此次感染是因为家人首次感染了，在家人感染后的六七天才出现了症状，说明还是有一些抵抗力的，可能还是因为接触病毒太多了。”

据中国疾控中心最新发布的全国新型冠状病毒感染疫情情况，自3月3日以来，中国冠病核酸检测阳性数呈波动下降趋势，每日报告核酸检测阳性数仍保持在4000人以上。

南方医科大学公共卫生学院生物安全研究中心主任赵卫受访时表示，从群体水平看，大暴发后6个月内一般不会再次暴发，但也有例外，如冠病病毒发生大的变异，从个体看，不能完全排除二次感染的可能性。“尤其是一些免疫力较弱或免疫反应不持久的人群，包括有免疫缺陷、基础病等，另外还与进入体内的病毒量有关，如果一次性进入体内的病毒量大，也会更容易发生二次感染。”

赵卫提醒，考虑到目前叠加流感的形势，建议公众继续保持密闭场所戴口罩、勤洗手和开窗通风、保持社交距离和咳嗽礼仪等卫生习惯。听从防疫部门的提示和指引，是正确应对的好方法。

