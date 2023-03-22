国台办主任宋涛：推进对台工作 助力台商台企参与高质量发展

中共中央台办、国务院台办主任宋涛星期二（3月21日）在北京会见台湾商业总会大陆经贸交流团时说，将稳步推进对台各项工作，助力台商台企融入新发展格局、参与高质量发展。

根据中国台湾网报道，宋涛在会见时说，中共总书记习近平在十四届全国人大一次会议上发表了重要讲话，要贯彻新时代中共解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和“九二共识”，积极促进两岸关系和平发展，坚决反对外部势力干涉和“台独”分裂活动，坚定不移推进祖国统一进程。

宋涛说，国台办将稳步推进对台各项工作，助力台商台企融入新发展格局、参与高质量发展。希望包括商业总会会员企业在内的台湾商业、服务业企业把握中国式现代化全面推进的历史机遇，在大陆实现更好的发展。

宋涛强调，两岸交流合作能增进台湾同胞的利益福祉，国台办欢迎台湾各界同胞来大陆参访交流与合作，将持续完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，让大家愿意来、留得住、发展好，在两岸融合发展中更多造福台湾同胞。

宋涛强调，台湾工商界、企业家要坚持一个中国原则和“九二共识”，秉持民族大义、勇担历史责任，发挥自身影响力，坚决反对外部势力干涉和“台独”分裂活动，带动更多台胞参与中国式现代化进程，以实际行动为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一作出新的贡献。

据介绍，台湾商业总会是台湾主要工商团体之一，现有各类商业同业公会、商业同业公会联合会、输出业同业公会等团体会员150多个，会员企业计110多万家，涵盖台湾大量中小企业、个体工商户。

