台湾即日起全面禁止电子烟

台湾星期三（3月22日）起全面禁止电子烟、纳管加热烟等，并将禁烟年龄提高至20岁。

综合台湾《上报》和中央社报道，台湾立法院会今年1月12日三读修正通过烟害防制法部分条文，经行政院发布星期三正式上路。台湾卫生福利部国民健康署上午举办“烟害防制法新法上路，违法产品全面查处”记者会，强调即起加强对市面与网络查缉工作。

台湾国健署烟害防制组简任技正刘家秀说明，此次修法有七个重点，第一是全面禁止电子烟在内的类烟品；第二是指定烟品包括加热烟在内，需经健康风险评估审查核定通过后，始得制造、输入、贩售，核定通过的必要组合元件也纳管，换言之即日起，未经审查通过的加热烟均属违法，不得进行贩售等行为。

第三为扩大禁烟的室内外公共场所，大专院校、幼儿园、托婴中心及居家式托育场所全面禁烟；第四是把禁烟年龄从18岁提高至20岁；第五即扩大烟盒警示图文面积至50%。

第六为禁止特定添加物，刘家秀进一步说明，未来烟品不得使用经中央主管机关公告禁止使用的添加物，目前正预告订定“烟品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物”，预告期七天、至27日。

第七项修法重点就是提高相关罚则。刘家秀举例，制造或输入与烟品或烟品容器形状近似物品，由现行罚锾提高为25万元新台币（下同，约1万1000新元）；贩卖、供应、展示或广告者，罚锾提高为5万元。

但有民团指控，修法两个多月来，街头门市的电子烟与加热烟看板不变，网络行销广告、甚至标榜加热烟“台湾官方网站”依然遍布，因此呼吁政府应确实依法取缔并下架所有电子烟与加热烟。