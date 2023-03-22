港保安局长邓炳强：国安风险依然存在 仍有破坏力量潜伏

2019年反修例事件期间，香港政府根据《紧急情况规例条例》订立《禁止蒙面规例》，禁止任何人在公众集会、非法或未经批准集结期间，使用蒙面物品。新思维议员狄志远星期三（3月22日）在立法会询问局方会否在《规例》下增加免责辩护条款，香港保安局局长邓炳强回应说，目前国家安全风险依然存在，社会上仍有破坏力量潜伏社会，特区政府要做好风险管理及居安思危。

根据《星岛日报》报道，邓炳强说，2020年12月终审法院的裁决，确立《紧急情况规例条例》符合《基本法》，以及《禁止蒙面规例》禁止在公众活动使用蒙面物品而限制相关权利，是符合相称性要求。他强调此等权利并非绝对权利，而是可受到合法限制的，包括公众安全、公共秩序等。

邓炳强指，目前有必要保留《禁蒙面法》，强调口罩令与《禁蒙面法》是两码子的事。他提到警方会视乎当事人有否合理辩解，包括工作时有人身安全需要、宗教理由、或事前已存在的医学或健康理由等，决定是否拘捕。他举例指，如果有示威者戴俗称“猪嘴”的防毒面罩或者“V煞”面具，就不是合理情况。

狄志远指，《基本法》第27条列明香港居民享有言论、结社、集会等自由，目前社会环境与2019年有很大差别，是否合适时机检讨《禁蒙面法》，特别提到有关“合理辩解”的定义，让市民更安心出席游行。

邓炳强说，香港市民参与游行和集会，受《基本法》和国安法的保障，并指《公民权利和政治权利国际公约》的权利并非绝对，如涉及公众秩序和国家情况下会受到约束。