中国国企中标所罗门群岛港口升级项目

所罗门群岛一名官员说，在亚洲开发银行资助的一个项目中，所罗门群岛已将一份价值数百万美元的合同授予一家中国国有企业，以升级霍尼亚拉的一个国际港口。

据路透社报道，所国基础设施发展部官员卡卡拉（Mike Qaqara）星期三（3月22日）说，中国土木工程集团有限公司（CCECC）是唯一在竞争性招标中提交投标的公司，这家公司将帮助所国政府升级霍尼亚拉的旧国际港口和两个省级港口。

针对外界担忧港口扩建将方便中国海军进驻，卡卡拉称，港口不会进行扩建。

所罗门群岛政府说，港口升级项目是由亚洲开发银行资助的1.7亿美元（约2.27亿新元）的道路和码头升级项目的一部分，中国土木工程集团在2022年中标道路建设的项目。

所罗门群岛去年与北京达成了一项安全协议，引发了美国及其盟友，包括澳大利亚、新西兰和日本对中国在该地区建立海军基地雄心的担忧。然而，所罗门群岛和中国都否认该安全协议允许中国在当地建立海军基地。

中国和美国的代表团本周将访问霍尼亚拉，争夺在这个具有战略地位的太平洋岛国的影响力。所罗门群岛总理索加瓦雷在一份声明中说，所罗门群岛政府星期二会见中国国际发展合作署副主席唐文弘，并签署了北京的全球发展倡议。

所罗门群岛政府说，自从所国2019年将外交承认从台湾转向北京后，中国援助机构已经资助了所国的基础设施项目，与中国的发展合作将得到加强。