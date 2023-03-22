朱立伦：国民党总统提名人选将采取征召制

台湾在野国民党党主席朱立伦宣布，国民党总统提名办法将采用“征召”制度，并强调会团结一切力量争取胜选，避免不必要的争议。

据台湾《上报》报道，朱立伦星期三（3月22日）在国民党中常会上说，国民党已征询各县市长、立法院党团成员，以及诸多党内先进，大家共同的意见就是要采取征召的方式，团结胜选、避免争议，星期三也会报请中常会共同决议。

朱立伦称，总统大选一定要团结一切可以团结的力量，党有责任帮主要参选人排除障碍，争取更多支持，必须要团结所有蓝军力量，同时要争取所有非绿的朋友一同打拼。

针对党内2024立委选举提名，朱立伦说，星期三将在常会中通过“中央提名委员会”，由主席召集三位副主席、秘书长、立院党团总召、各地执政县市长，未来一起参与提名参与辅选，靠团队一起努力。

朱立伦进一步说，出战立委名单预计在4月22日完成第一阶段提名，5月20日前完成第二阶段，第三阶段将于6月18日完成。他说，立委艰困选区要征召勇敢的“蓝军新勇士”来承担参选，而总统则要努力团结一切可以团结的力量，争取一切可以给予国民党支持的朋友。

针对前总统马英九将出访中国大陆“祭祖”，朱立伦称，马英九去祭祖、举办青年学子交流，让两岸关系透过努力，希望能够更和平。他强调，国民党唯有走对的路，才能让民众有安定跟和平，也才能为总统跟立委选举奠定胜选基础。

2024台湾总统大选在即，民进党内迅速定于一尊，派出党主席、副总统赖清德披袍上阵，然而被认为国民党最强母鸡的新北市长侯友宜却迟迟不表态，蓝营也未订定相关办法，让支持者心急如焚，进而重创国民党和侯友宜的支持率。