中国多家车企发动价格战 中汽协吁尽快回归正常秩序

今年3月以来，中国多家汽车企业推出大规模促销活动，发动价格战。中国汽车协会称，价格战不会长久，并呼吁理性对待本轮汽车促销，尽快回归正常秩序。

中国汽车工业协会微信公众号星期三（3月22日）刊出《理性对待本轮汽车促销市场应尽快回归正常秩序》文章称，随着汽车产业转型升级步伐加快，传统车企在电动化、智能化、网联化领域投入巨大，承受稳定经营和转型升级的双重压力，企业盈利能力较弱。

文章说，降价处理库存，适当回收成本是正常经营措施，但不能因此沦为价格战。价格战不会长久，物有所值是永恒的商业法则。汽车企业应该着眼长远，在产品技术、质量、服务、品牌力等方面多下功夫，致力于高质量发展。地方政府在稳增长、促消费的过程中，方式方法要得当。政府、企业、媒体应对此理性看待，共同维护市场秩序。

文章呼吁社会和媒体应对汽车行业健康可持续发展提供积极的舆论导向，营造良好消费心理和市场氛围。

今年3月，湖北省的大额汽车补贴将年初这波汽车降价潮推向了高潮，此后不断有省市与车企跟进，截止日期大多是3月31日。据不完全统计，今年以来已有上百款车型通过多种方式降价促销，甚至有品牌“买一送一”。据贝壳财经3月22日报道，截至3月20日，至少30个品牌官方宣布推出促销优惠政策。

据时代财经3月21日报道，在这波降价潮下，多个品牌进口车型也受波及。相较于一年前，不少品牌进口车型近日优惠力度明显加大，路虎卫士、沃尔沃XC90等车型优惠甚至超过10万元（人民币，约1万9400新元）。雷克萨斯ES、保时捷卡宴等以往一度需要加价购买的车型，当下也有大额优惠。