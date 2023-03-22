博鳌论坛期间海南禁小型航空器具和空飘物飞行

博鳌亚洲论坛2023年年会即将举行，海南省政府宣布，年会期间将加强小型航空器具和空飘物飞行活动管理。

海南省人民政府星期二（3月21日）发布通告称，为确保博鳌亚洲论坛2023年年会安全顺利举办，根据《中华人民共和国飞行基本规则》等法律法规的规定，决定在年会期间加强小型航空器具和空飘物飞行活动管理。

具体规定报道，自3月27日8时起至3月31日24时止，琼海市及文昌市、万宁市、定安县、屯昌县、琼中黎族苗族自治县行政区域空域实施临时管控，禁止一切单位、组织和个人的轻型和超轻型飞机、轻型直升机、滑翔机、三角翼、动力三角翼、滑翔伞、动力伞、热气球、飞艇、无人机、航空模型、空飘气球、系留气球等低空慢速小型航空器和空飘物在地面以及空中进行起降、飞行活动。

期间，需要利用小型航空器进行应急作业的飞行活动，须按照有关程序严格履行审批手续。

在禁飞期间，涉及小型航空器、航空器材管理和使用的单位，要加强对小型航空器和空飘物的监控，严格落实禁飞规定。

通告称，对不遵守规定、妨碍空中安全的单位和个人，由民航、文体、气象等部门按照各自职责依法予以处理；对危害公共安全、扰乱公共秩序的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行。主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。今年的年会将完全以线下方式举行。