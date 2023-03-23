李强在湖南调研：制造业是中国经济根基所在

中国国务院总理李强在湖南省调研时说，实体经济特别是制造业是中国经济的根基所在，要大力发展先进制造业。

据中新社报道，李强3月21日至22日在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他说，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。

在株洲，李强考察了中车株洲电力机车、株洲硬质合金、湖南山河科技等企业。他说，推动先进制造业发展，根本靠创新、靠人才。企业要大力培养、吸引和用好优秀科技人才，加快关键核心技术和重大技术装备攻关，打造更多有话语权的产品和技术。科技创新的价值和生命力在应用，要促进产学研用深度融合，推动产品标准和质量提升，加强产品外观设计，以产品创新引领和拓展市场需求。

在长沙，李强考察了长沙比亚迪汽车、中国铁建重工、蓝思科技等企业。他说，企业是科技创新的主体，要培育世界一流的先进制造业龙头企业和专精特新企业，实打实帮助企业解决困难，积极营造尊重企业家、鼓励创业创新创造的浓厚氛围，大力弘扬优秀企业家精神，不断增强企业发展新动能。要下功夫拉长长板、锻造新板、补齐短板，在优势领域巩固领先地位，在更多新领域新赛道实现领跑，加快构建一批新的增长引擎。

在先进制造业发展座谈会上，来自中国各地的八家企业负责人谈了情况和建议。李强说，实体经济特别是制造业是中国经济的根基所在，随着国内外形势发生复杂深刻变化，中国制造业发展面临一个重要关口，坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。

李强说，要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展，加强战略统筹谋划，推进高水平科技自立自强，推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展，坚持优化布局、集群发展，加快中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。要营造市场化、法治化、国际化营商环境，强化支持先进制造业的政策导向，引导更多资源要素向先进制造业流动，形成有利于先进制造业发展的良好生态。

吴政隆陪同调研。