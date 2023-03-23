秦刚谈习近平访俄：中国没有政治私利不搞地缘操弄

谈到中国国家主席习近平访问俄罗斯，中国国务委员兼外交部长秦刚说，中国没有政治私利，不搞地缘操弄。

据中新社报道，习近平3月20日至22日应俄罗斯总统普京邀请，对俄罗斯进行国事访问。行程结束之际，秦刚向随行记者介绍此访情况。

秦刚说，此访正值乌克兰危机延宕升级，外溢效应持续显现，大多数国家忧心忡忡，呼吁缓和紧张局势，主张停火止战的和平、理性声音不断积聚。乌克兰危机爆发以来，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。乌克兰方面也积极评价中方推动停火止战的努力，表示重视中乌友好关系，希同中方保持沟通。

秦刚说，中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是危机的当事方，而是政治解决危机的倡导者、劝和促谈的推动者。个别国家出于地缘政治私利，处心积虑阻挠和谈努力，甚至炮制各种谣言谬论，攻击抹黑中国。但公道自在人心。谁在递刀拱火，谁在劝和促谈，世人有目共睹。

秦刚说，中方的主张旗帜鲜明、一以贯之，在和平与战争之间，选择和平；在对话和制裁之间，选择对话；在降温和拱火之间，选择降温。中国没有政治私利，不搞地缘操弄，真心诚意致力于劝和促谈，推动停火止战，体现了中国负责任的大国担当，是新时代中国特色大国外交在解决国际热点问题上的体现，符合包括俄乌在内的世界上大多数国家人民的利益和期待。

习近平星期二与普京举行正式会谈，双方在联合声明中强调，要通过和谈解决乌克兰危机。美国国家安全委员会发言人柯比在当天的白宫记者会上说，如果中国要在乌克兰问题上发挥建设性作用，就应该敦促俄罗斯停止对乌克兰的入侵。白宫批评中国不断重复俄罗斯鼓吹的信息，即美国和其他西方国家应为这场战争负责。白宫也表明，不认为中国能够公正地充当俄乌冲突调解人。