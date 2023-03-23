洪都拉斯否认宣布寻求与北京建交前要求台湾提供25亿美元

洪都拉斯星期三（3月22日）否认在宣布寻求与中国大陆建交前，曾要求台湾提供25亿美元（33亿新元）的援助。

路透社和台湾《联合报》引述消息人士报道，台洪关系不乐观，恐怕快到摊牌阶段。

知情人士称，中国大陆在2021年洪都拉斯大选后与洪国接触。台湾外交部掌握到的信息是，洪都拉斯向中国大陆要求60亿美元，但中国大陆当时没有积极回应。

知情人士也说，台湾外交部在本月13日收到洪都拉斯外交部长雷纳的索取约25亿美元信件，隔天未待台湾的回复，洪都拉斯总统卡斯特罗就发推文，宣布想要与中国大陆建交。台湾外交部猜测，洪国可能玩两面手法，以台湾当筹码，向中国大陆索取更高的金额，两面兜售建交关系。

知情人士称，卡斯特罗的这则推文让台湾外交部感到相当惊讶，台湾方面认为中国大陆在背后操弄。台湾外交部曾两度召见洪国大使，驻洪大使16日也向洪国沟通，但都没得到正面回应。

知情人士也说，台湾对洪国政府感到心寒，并称2009年卡斯特罗的丈夫担任洪国总统时遇政变被罢黜时，驻洪使馆提供庇护给她怀孕的大女儿，卡斯特罗一家也多次表达感激，但卡斯特罗上任后却见利忘义。

知情人士说，以往中南美洲邦交国和台湾断交时，都会瞒到最后一刻，等与中国大陆建交后公布，而洪国的预告式操作方式属于很不寻常的做法，似乎想借由铺陈方式，逐步贬抑台湾，误导舆论，合理化与台湾断交，并与中国大陆建交的可能性。

台湾《中国时报》报道，外交知情人士星期三抨击洪国没有诚心与台湾协商，只想游走两岸兜售，关系已到最后阶段。

洪都拉斯外长雷纳回应时形容，这笔25亿美元属于协商后的再融资机制（negotiated refinancing mechanism），不是捐赠金额。雷纳也说，洪都拉斯曾多次请求台湾购买洪都拉斯公债。

台湾外长吴钊燮星期四（23日）就台洪关系做出回应时证实，洪都拉斯曾跟台湾提出高价所求，并指中国大陆在国际社会打压台湾非常明显。

吴钊燮就洪都拉斯是否跟台湾索取25亿美元的问题做出回应时说：“有关洪都拉斯的状况，我想那个情况并不是很好。”

吴钊燮也说，由于台湾不跟中国大陆进行金钱外交，所以现在进入非常辛苦的阶段，但驻洪都拉斯使馆所有同仁会努力到最后一刻。