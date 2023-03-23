幕僚称国民党“黑金风暴”令侯友宜参选立场日趋转明

新北市长侯友宜的核心幕僚说，侯友宜参选2024年台湾总统选举立场日趋转明，皆因国民党内的“黑金风暴”。

据台湾《联合报》星期四（3月23日）报道，侯友宜对2024年台湾总统选举的态度从“侯侯做代志”（好好做事）到“愿意为国家奉献”，渐趋明朗。侯友宜核心幕僚指出，侯友宜态度转变的关键转折点是国民党“黑金风暴”，如今国民党采取征召，若党需要他，侯友宜一定会承担，相等于党主席朱立伦开口。

侯友宜星期三（22日）上午被问到若被党征召参选2024年台湾总统选举时罕见清楚表态。他说，从事公职四十几年以来，人生只有一个目标，永远保持他不变的初心，“只要愿意为国家、为人民尽最大的贡献跟奉献，这本来就是每一个人该做的事情”。而不再只是以“侯侯做代志”带过。朱立伦当天下午即宣布国民党采取征召方式确定2024年台湾总统选举候选人，且中央提名委员会成员包括主席、副主席、秘书长、立院党团总召集人、各选举区国民党执政的直辖市及县市首长。

国民党内人士认为，侯友宜前几天从“团队只要需要我，都会全力以赴”、“相信主席（朱立伦）一定会适才适所做妥善的安排”，再加上如今“愿意为国家奉献”。虽然朱立伦与侯友宜虽未交恶，但两人近期“一搭一唱”，默契与时间点都搭配得很好，相信两人对于“某些事”已有共识。

侯友宜团队核心幕僚也透露，侯友宜从头到尾就是做他该做的事，“当大家要你去承担，而你不去承担，实在不符合侯的个性，但要叫他要主动去争取更不是他，就看国民党需不需要他，国民党若真的要他，按照市长的个性一定会承担”。只是像提名委员会的部分，恐被说是球员兼裁判，这仍需要党中央去解决。

侯友宜之所以有明显回应的转变，关键点其实是国民党选策会的“黑金风暴”。该幕僚认为，先前侯友宜致电给朱立伦讨论名单的事情，总不能说过度干涉国民党内事务后，又不愿意承担人家希望你承担的事情，这是做人道理，更是符合侯友宜个性。国民党在“黑金风暴”后必须要改变，而转变过程中，身为党员总不能都不做，毕竟去年因为身为县市首长候选人，拒绝过县市长提委会，这次因为是立委提名，拒绝就说不过去。

侯友宜最新总统民调下滑，反观副总统赖清德稳如泰山，近侯友宜人士则说，侯友宜虽认为民调是“浮云”，但也会担忧，最主要是侯友宜民调下滑，赖清德却完全没变，也可能显示侯友宜在​落跑议题还未脱身​，朱立伦提征召可能就是为他解套。

近侯友宜人士认为，这次民调下滑很多，跟政治议题谈太多有关，以往因为侯友宜的政治色彩较不分蓝绿，才会在施政上获高支持度，虽然这次支持度下滑，可是“不满意度”并未增加，当总统大选氛围很强时，偏绿立场的人就可能会不表态。