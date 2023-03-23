恒大公布三方案重组境外债务 包括发新债置换旧债

面临清盘风险的中国恒大集团，星期三（3月22日）晚间公布三个境外债务重组方案，包括发行新债券置换原债券。

综合证券时报、澎湃新闻等报道，恒大星期三晚间发布公告称，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，即恒大将发行新的债券对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%，前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

据悉，恒大境外债重组主要条款的签约，意味着境外债务重组可能成功。如果恒大境外债成功重组，也就解除了香港法院判令清盘的风险。

恒大说，上述债务重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件，恒大将尽最大努力恢复资金、业务的良性循环，修复资本结构，实现平稳运营。

根据最新境外债务重组方案，恒大票据、景程及天基三组境外债债权，分别提供手上恒大物业、恒大汽车各30%股权，以及由中国恒大等向恒大汽车提供的贷款转成新股，用作质押供发行股票挂钩票据。同时，由主要发债体景程及天基另发共73亿美元（下同，97亿新元）新票据展期，全数用于重组。

根据最新重组方案，中国恒大的两个发债体景程及天基，则分别发行总值65亿美元及8亿美元的新展期票据，期限四至八年不等，用作这次重组。

根据恒大协议安排，有三个方案供债权持选择，即为债权人可按1比1转换比率获新票据，期限10至12年期；债权人可获五至九年的新票据，以及五笔由恒大物业及恒大汽车的股票挂钩票据，恒大指出，集团及其他方提供贷款予恒大汽车的贷款达27.04亿美元，将可按每股3.84港元（0.65新元）换价转为股份供质押，供这次重组所需；可选择两者结合方案。

恒大预计，按其取得约八成境外债的资料估算，若集团重组不成功而被迫清算，境外无担保债权人的预估回收预计只有约97.28亿元人民币（下同，18.80亿新元）；各债权人估计回收率最低约2%。

中国恒大从去年3月21日起停牌已有一年。对此，恒大说，截至公告发布日，没有任何一项复牌条件得到满足，公司将继续努力在实际情况下尽快满足复牌条件，目前该公司仍然在编制未刊发出的经审计年度业绩，预计四、五月能发布2021年和2022年年度业绩报告。

对于境内债务进展，恒大说，2022年以来先后完成九支境内公司债券本金或利息的展期，展期期限为六个月至一年不等，涉及约本金金额535亿元人民币，利息37.03亿元人民币。

同时，恒大境内债务逾期规模较大，在2022年12月31日境内有息负债逾期金额达约2084亿元人民币，境内商业承兑汇票逾期金额达约3263亿元人民币，境内或有债务逾期金额达约1573亿元人民币，并且部分境内债权人也就此对集团采取了法律行动。

恒大披露，截至3月22日，标的金额1亿元人民币以上未决诉讼案件数量超过789件，其标的金额总额达约3313亿元人民币，未决仲裁案件数量超过43件，其标的金额总额达约322亿元人民币。

恒大还在公告中披露新能源汽车业务最新情况，其中恒驰5已在2022年9月16日正式量产，首批量产车已在2022年10月29日开始交付，截至公告日，恒大新能源汽车已交付超过900辆。

不过，由于流动资金紧张，为能维持基本的业务运营，恒大新能源汽车已采取措施削减成本，例如削减员工人数，截至2023年3月，恒大新能源共有2795名员工，相比截至2022年6月30日的员工数3742名有所减少。恒大分析，在没有新流动性注入的情况下，恒大新能源汽车将面临停产风险。