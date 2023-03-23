宋涛：统一后在一中原则基础上什么都可商量

针对台商建议多谈两岸统一后的好处，中国大陆国台办主任宋涛说，两岸统一后，只要在“一中原则”和“九二共识”的基础上什么都可以商量。

综合新华社、台湾《联合报》和中时新闻网等报道，中共中央台办、国务院台办星期三（3月22日）在江苏省昆山市台资企业协会举办江苏省台商台青座谈会，20余位台商、台青代表参会。中共中央台办、国务院台办主任宋涛在会上，作出以上表述。

宋涛在座谈会上说，中共总书记习近平在十四届全国人大一次会议上讲话时指出，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是民族复兴的题中之义。要贯彻新时代中共解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反“独”促统，积极促进两岸关系和平发展。

宋涛说，当前，大陆经济企稳回升态势明显，发展前景光明，希望广大台商台青把握机遇，不断融入新发展格局、参与高质量发展，在中国式现代化全面推进的历史机遇中实现更好发展，为民族复兴贡献力量。

宋涛星期三首度到台商投资重镇昆山视察并与20名台商、台青座谈。宋涛指出，大陆经济长期向好，仍是台商台企兴业投资最佳选择。

他说，两岸交流合作之势不可阻挡，“要和平、要发展、要交流、要合作”是两岸同胞共同心声。在两岸小三通部分，陆方采取措施促使台湾复航，同时根据台胞要求，也恢复台湾农渔产品输往大陆。

他说，台湾农民拿了很多请愿书，有些还盖上手印，希望产品可以恢复输陆，这部分大陆已经做了回应。“因为只要是能够照顾台胞的事，（大陆）都会尽力做到最好”。

宋涛强调，“台湾同胞福祉还是系于国家统一、民族复兴，希望台商、台企为祖国统一做出贡献”。他同时指称，台独与和平水火不容，危害广大台胞利益，“我们愿意与台湾有识之士就两岸统一进行广泛协商”。

昆山台商会长孙德聪在会上建议，在2024年台湾总统选举前，大陆应尽量少讲“两岸必然统一”，这样只会让民进党得分，大陆应该多谈统一后的好处，让台湾民众了解两岸统一对大家只有好处没有坏处。

孙德聪说，台湾靠选票出政权，只要把中间的部分选民牢牢掌握过来就够了，“大陆强硬的声音是讲给台独听的，想要改变民进党这些独派，我觉得不可能”。

对此，宋涛回应称，可以由两岸同胞协商，统一后台胞希望得到什么，对（北京）当局有什么要求，只要在一个中国原则和“九二共识”基础上都可以商量，“我们会充分尊重台胞的意愿与需求，让台胞感受到统一的好处”。