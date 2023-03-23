港支联会前主席何俊仁涉干扰证人保释被撤

已解散的香港支联会前主席何俊仁涉嫌在保释期间干扰证人，日前被捕，星期三（3月22日）上庭后保释被撤须继续还押。

综合《明报》《星岛日报》等报道，也是香港民主党前主席的何俊仁，星期二（21日）涉接触“35+初选”案在囚证人家属，以妨碍司法公正罪名被警方国安处拘捕。

何俊仁星期三被押解往西九龙裁判法院提讯。控方反对何俊仁保释，辩方希望何俊仁以原有条件保释。《香港国安法》指定法官、总裁判官苏惠德听完双方陈辞后，下令撤销何俊仁的保释，须即时还押。有旁听者在散庭后高呼“仁哥保重”，何俊仁向众人挥手。何俊仁被撤销保释后，原则上仍可向高等法院申请保释。

现年71岁的何俊仁2021年被控一项煽动他人颠覆国家政权罪，在去年8月以健康为由，向高等法院申请保释获批。他当时获准以现金70万港元（12万新元）及40万港元人事担保外出，期间不准离港、须交出所有旅游证件、每日凌晨零时至早上7时须遵守宵禁令、每星期须到警署报到三次，如更改住址、须事前通知警方。

何俊仁连同已解散的支联会、前主席李卓人和副主席邹幸彤被控煽动颠覆国家政权罪，李卓人和邹幸彤均还押候讯。支联会案是《香港国安法》生效以来第四起转介高院审理的一审案件。香港律政司早前称案件有涉外因素等原因，要求不设陪审团审讯，案件审期暂未确定。