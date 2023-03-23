博鳌零碳示范区开始“试验”

博鳌零碳示范区首批16个子项目竣工，即将进入联调联试阶段，开启零碳“试验”。据测算，这些子项目每年可实现减碳9000多吨，年供清洁电力1510万千瓦时。

据新华网星期四（3月23日）报道，位于博鳌镇东屿岛外的农光互补发电项目，占地面积330亩，包括10千伏开关站、光伏发电设施和农业大棚三大板块。开关站综合楼和农业大棚区，已完成主体结构建设和主要设备安装调试。

中国国家能源集团海南公司项目现场负责人毛卫华说，“一地两用，阳光共享。板上发电、板下种果蔬，都直供论坛，零碳、绿色又环保。”

中国城市规划设计研究院海南分院院长胡耀文说，“示范区建设最大化利用当地的风、光、热资源，让自然做功”，例如，优先采用自然通风、增加遮阳、增加绿植系统等针对当地气候的被动式、低成本绿色降碳技术，减少高成本技术的使用；采用空气热源替代天然气，为酒店提供生活热水等。

清华大学建筑节能研究中心教授刘烨说，示范区建设没有特别成熟的体系和架构可以参照，“边建设边研究，是此次建设的特征”，建设过程中未大拆大建，实现了低扰动更新。

零碳示范区，是在一定区域内通过集成应用能源、建筑、交通、废弃物处理等多领域深度减排技术，新建林业碳汇等高质量抵消措施，实现碳排放总量持续降低并逐步趋于零的示范区。

据测算，已完工的16个子项目可实现减碳（含抵消措施）9055.8吨/年，年供清洁电力1510万千瓦时。围绕东屿岛为核心的1.8平方公里博鳌零碳示范区，其余项目将于博鳌亚洲论坛2024年年会前完成，并全面实现零碳运行。