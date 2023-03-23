美证券会起诉孙宇晨等中美名人涉加密货币欺诈交易

美国证券交易委员会当地时间星期三（3月22日）起诉中国加密资产企业家孙宇晨及其公司涉嫌欺诈交易。八名美国名人也同时被指控非法推广孙宇晨的加密资产证券。

美国证券交易委员会（SEC）星期三在官网宣布，对孙宇晨及其三家全资公司波场（Tron）、BitTorrent基金会和Rainberry Inc.（前身为BitTorrent）提起诉讼，指控其未经注册提供和销售加密资产证券Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT），以及通过大量的洗牌交易欺诈操纵TRX的二级市场，涉及同时或几乎同时买卖证券，使其看起来交易活跃，但实际受益所有权未发生实际变化。SEC还指控孙宇晨等策划了一项计划，向名人支付未披露的报酬以推广TRX和BTT。

孙宇晨也被指在社交媒体账户上隐瞒向名人支付推广TRX和BTT的费用，误导投资者认为这些名人自发地对投资TRX和BTT有兴趣，而不仅是付费推广。

八名美国名人被SEC指控非法推广TRX和/或BTT，未披露其获得报酬的事实和报酬金额，包括美国影视明星琳赛萝韩（Lindsay Lohan）、网红拳击手保罗（Jake Paul）、美国说唱歌手Soulja Boy、美国流行歌手奥斯汀玛宏（Austin Mahone）、色情明星肯德拉（Kendra Lust）、美国说唱歌手Lil Yachty、美国歌手Ne-Yo和美国嘻哈歌手阿肯（Akon）等。

SEC还指控孙宇晨违反了联邦证券法的反欺诈和市场操纵条款，策划了一项人为夸大TRX在二级市场的表观交易量的计划。

诉状称，至少从2018年4月到2019年2月，孙宇晨指示其员工在由其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万笔TRX洗牌交易，每天的洗牌交易量在450万至740万TRX之间。孙宇晨还将TRX出售到二级市场，从非法、未注册的发行和销售中获得了3100万美元（下同，4108万新元）的收益。

美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）说，正如指控所述，孙宇晨和他的公司不仅在未注册的买卖中针对美国投资者，以牺牲投资者的利益为代价，产生了数百万美元的非法收益，而且还在一个未注册的交易平台上协调洗牌交易，以制造TRX活跃交易的误导性表象。孙宇晨进一步诱使投资者购买TRX和BTT，他和他的名人推销商策划了一场促销活动，隐瞒了名人通过推文获得报酬的事实。”

詹斯勒强调，此案例再次表明，在没有适当披露的情况下，加密资产证券的发行和出售会给投资者带来高风险。

除了Soulja Boy和Mahone之外，其他被起诉的美国名人同意支付总计超过40万美元的报酬所得、利息和罚金，他们既未承认也未否认SEC的调查结果。