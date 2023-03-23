强沙尘暴天气影响中国约5.6亿人

中国国家林业和草原局说，近期发生的强沙尘暴天气过程，影响了约5.6亿人。

据中新社报道，记者星期四（3月23日）从中国国家林草局获悉，3月以来，中国共发生了四次沙尘天气过程，包括两次扬沙天气过程、一次沙尘暴天气过程和一次强沙尘暴天气过程，较去年同期（两次）偏多，较近20年同期（3.3次）也偏多。

19日至22日发生的强沙尘暴天气过程，主要起源于蒙古国南部和中国新疆南部，影响范围较大，强度较强。主要影响了新疆、甘肃、青海、内蒙古、宁夏、陕西、山西、北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南15个省份，受影响土地面积约362万平方公里，受影响人口约5.6亿人。其中，新疆若羌、甘肃张掖、内蒙古二连浩特、吉林白城等局地出现强沙尘暴。

中国国家林草局说，近期沙尘天气主要有三个成因：一是频繁的冷空气产生的风力较大，多地瞬时风速超过每秒20.8米，阵风达到9级以上，为沙尘天气发生提供了动力条件；二是2月下旬到3月上旬蒙古国和中国西北地区等沙尘源区气温偏高，其中内蒙古大部、北京、天津、河北北部和中部、山西北部、陕西北部局部、宁夏北部局部等地气温偏高1～2℃，不稳定的空气状态提供了热力条件；三是2022年蒙古国南部植被生长状况与2021年和近20年平均状况相比均偏差，前期中国沙尘源区降水偏少，土壤墒情偏差，特别是华北北部、内蒙古东部、新疆东部降水量偏少明显，植被生长状况偏差，加之目前植被尚未返青，地表条件不利于抑制沙尘天气发生。

林草局有关负责人称，林草局启动了24小时动态监测，采取卫星遥感监测、地面观测、信息员上报实地信息等多种手段予以密切关注。同时，先后与中国气象局相关单位进行滚动会商，研判发生发展趋势，并将会商研判结果及时向相关地区发送，提醒下游地区做好防范。

负责人说，近年来，中国荒漠化、沙化土地面积持续缩减，防沙治沙工作取得了较好成效。但中国仍有257.37万平方公里荒漠化土地和168.78万平方公里沙化土地，特别是大面积的沙漠和戈壁始终是巨大且永久性的沙尘源，防沙治沙将是一项长期而艰巨的重要任务。