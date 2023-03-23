加国议员否认建议中国外交官延迟释放两加拿大人

加拿大一名华裔国会议员否认曾私下建议中国外交官延迟释放两名加拿大人，但决定离开执政党党团，并以独立人士身份继续担任国会议员。

加拿大环球新闻（Global News）星期三（3月22日）引述国家安全消息人士报道，原属自由党的下议院议员董晗鹏被指在2021年2月告诉中国驻多伦多总领事韩涛，如果中国释放两名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），反对党保守党将从中受益。

消息人士称，董晗鹏也被指建议中国在康明凯和斯帕弗案件有一些进展。此举据报对自由党有帮助。

环球新闻也引述他们收到的电邮声明称，董晗鹏证实他曾与韩涛交谈，但否认建议中国延迟释放两人。

据彭博社报道，董晗鹏之后于星期三晚间在下议院发表声明解释，他决定离开自由党党团，以避免分散注意力，以及洗清冤屈，并指他建议延迟释放两人的说法绝对不属实。

加拿大警方2018年12月应美国要求，在华为高管孟晚舟于加拿大转机时，拘捕孟晚舟。在这之后，康明凯和斯帕弗以间谍罪被中国逮捕。

孟晚舟最终在与美国司法部达成暂缓起诉协议后，在2021年9月回国，康明凯和斯帕弗同日获释离开中国。

环球新闻上个月也引述消息人士报道，董晗鹏被指获得北京的支持，也说中国之前不满意一名时任议员的表现，并偏向于支持董晗鹏接任。董晗鹏在2019年加拿大选举中胜出，当选下议院议员，2021年成功连任。