胡润富豪榜：中国去年十亿美元企业家人数领跑全球

胡润研究院星期四（3月23日）发布最新胡润全球富豪榜，虽然去年减少164人，中国仍以969位十亿美金企业家领跑全球。

根据胡润研究院在官网的新闻稿，过去一年全球平均每周减少五位十亿美金企业家，其中三位在中国。全球十亿美金企业家人数比去年少了269位，是历年来减少人数最多的一次，达3112位。

中国虽然减少了164位，仍以969位十亿美金企业家领跑全球；美国第二，有691位，比去年减少25位。中国和美国拥有全球53%的十亿美金企业家。印度以187人排名第三，比去年少了28人。德国取代英国，以144人排名第四。

去年有445人落选胡润全球富豪榜，是历年来落榜人数最多的一次，中国最多达229人（占51%），其次是美国（44人），第三是印度（40人）。

去年有176张新面孔入榜，中国最多达69位（占四成），其次是美国（26位），第三是印度（16位）。

纽约取代上海，成为十亿美金企业家最喜欢居住的第二大城市。北京仍然名列第一。只有米兰、首尔和曼谷的十亿美金企业家人数在过去一年有所增加，分别增加了六位、三位和两位。

2023年胡润全球富豪榜的财富计算截止日期为2023年1月16日。这是胡润研究院连续第12年发布全球富豪榜。