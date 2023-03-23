美国法院驳回股东对阿里巴巴部分诉讼

美国法院驳回股东针对阿里巴巴的部分诉讼，同时也撤销对阿里巴巴创始人马云的全部指控。

据路透社报道，美国曼哈顿联邦法官丹尼尔斯（George Daniels）当地时间星期三（3月22日）说，由马云创建的阿里巴巴集团仍须面对围绕反垄断风险和排他性做法存在虚假陈述的指控，但已驳回对阿里巴巴旗下蚂蚁集团首次公开募股（IPO）存在虚假陈述的指控。

丹尼尔斯在31页的裁决书中说，马云所面对包括内线交易在内等所有指控也被撤销。

股东指控阿里巴巴隐瞒蚂蚁在IPO时存在的监管关切，过后中政府在2020年叫停蚂蚁准备筹集370亿美元（490亿新元）的上市计划。股东也指责阿里巴巴要求电商只选择一个平台开店，却仍坚称没有违反《反垄断法》和不公平竞争法规。

2021年4月，中国市场监管总局指控阿里巴巴集团违反《反垄断法》，对该集团罚款182.28亿元人民币 （35.38亿新元）。

阿里巴巴被指滥用其境内网络零售平台服务市场的支配地位，禁止或限制平台内商家到其他平台开店，限制市场竞争，侵害平台内商家合法权益和损害消费者利益。

阿里巴巴当时回应称，“诚恳接受，坚决服从”有关处罚，“将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任”。

丹尼尔斯说，阿里巴巴股东对蚂蚁提取出的诉讼缺乏依据，因为上市从未实现，股东也不曾买过或出售任何蚂蚁股票。

他说，阿里巴巴股东可以仍坚称没有违反《反垄断法》和不公平竞争法规，起诉阿里巴巴首席执行官张勇和阿里巴巴前首席财务官武卫。

阿里巴巴股东声称，阿里巴巴的误导性言论引发股价下滑，令他们蒙受损失。上述股东在2020年7月9日至12月23日买进美国存托股份后蒙受损失。