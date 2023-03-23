中国高职院校招生规模连续四年超普通本科

中国高等职业院校（含职业本科）去年招生546.61万人，连续四年超过普通本科招生规模。

据澎湃新闻报道，中国教育部星期四（3月23日）召开新闻发布会，介绍2022年教育事业发展基本情况，会上公布上述数据。

中国教育部职业教育与成人教育司副司长林宇在会上介绍，当前，中等职业教育和高等职业教育发展的重点都在于加强内涵建设、提高培养质量和适应性，进而提升吸引力和社会形象，丰富国家教育体系的多样性，为全面建设社会主义现代化国家培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

林宇说，从学生发展看，中国坚持拓宽职业学校学生发展通道。根据产业升级调整需要和社会新增劳动力受教育年限提升规律，逐步引导中等职业教育在坚持职业教育人才培养要求的基础上，通过中高职贯通、中高本衔接、完善职教高考等，为有意愿够条件的学生提供多种就业、升学发展路径。

林宇说，去年，中国已有超过一半的中职毕业生升入高职（专科）和本科继续学习。同样，高职毕业生在保持高就业率的同时，现在每年也有接近1/5的学生实现升学深造。从职普融通看，中国推进职业教育与各学段普通教育渗透融合，推动两类教育在各成体系的基础上实现沟通衔接、融通发展。

中共中央办公厅、国务院办公厅2021年印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育；探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才。《意见》提出，到2035年，中国职业教育整体水平进入世界前列，技能型社会基本建成。技术技能人才社会地位大幅提升，职业教育供给与经济社会发展需求高度匹配，在全面建设社会主义现代化国家中的作用显著增强。