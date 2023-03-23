著名结构生物学家颜宁获聘新职

著名结构生物学家、有“科研女神”之称的颜宁获聘新职，兼任深圳湾实验室主任。

据南方+客户端报道，日前，经深圳市委人才工作领导小组推荐、广东省科技领导小组同意，深圳湾实验室建设发展协调小组审定，聘任颜宁为深圳湾实验室主任。

深圳湾实验室星期三（3月22日）召开员工大会，颜宁在会上发言说，她愿与实验室全体员工以及关心实验室发展的各界友人一起，群策群力，攻坚克难，为建设国际一流科研机构而奋斗。

颜宁是结构生物学家，曾就读于清华大学生物科学与技术系、美国普林斯顿大学分子生物学系。

2007年，未满30岁的颜宁任清华大学教授、博士生导师，成为“清华最年轻教授”。她的科研成果更令人瞩目——2009年以来，她以通讯作者身份在国际最有影响力的顶级学术期刊《自然》《科学》《细胞》上发表了19篇论文，其中两篇被《科学》“年度十大进展”引用。

颜宁在2017年5月受聘为普林斯顿大学分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授职位，2019年4月当选为美国国家科学院外籍院士，2021年4月当选为美国艺术与科学院外籍院士。

颜宁2022年11月1日在深圳全球创新人才论坛上宣布，将辞去普林斯顿大学教职，出任深圳医学科学院创始院长。12月10日，深圳医学科学院（筹）揭牌，颜宁获发聘书，出任院长。

据深圳湾实验室官网介绍，深圳湾实验室（生命信息与生物医药广东省实验室）是广东省、深圳市建设粤港澳国际科技创新中心和综合性国家科学中心的重大战略部署。

深圳湾实验室以协同攻克生命健康重大科学难题为导向，以肿瘤、代谢与心血管、神经退行性、传染性等重大疾病的预防、诊断和治疗为焦点，以IT+BT融合及多学科交叉为特色，开展疾病机理、生命信息、创新药物、医学成像等领域研究。