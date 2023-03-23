中使馆：推动中印边境局势早日转入常态化管控

中国驻印度使馆临时代办马珈说，中印边境局势总体稳定，双方保持外交军事渠道沟通，正推动局势早日转入常态化管控。

据中国驻印度使馆官网发布新闻稿，中国驻印度使馆临时代办马珈星期三（3月22日）面向中印媒体举办吹风会、发表主旨讲话时，作出以上表述。

马珈说，中印是毗邻而居的两大文明古国，是拥有28亿多人口的最大发展中国家和新兴经济体代表，都致力于实现国家发展振兴，都坚持多边主义大方向，都坚定维护发展中国家权益。中印在重大国际和地区问题上有着相近或相似立场，在南南合作、发展减贫、气候变化、能源安全等方面有着广泛共同利益。

她指出，在变乱交织的世界中，中印可以发出强劲的声音，为发展中国家争取更多制度性权利。中印携手合作，关乎亚洲乃至世界的未来。“我们应坚持两国领导人‘中印互为发展机遇、互不构成威胁’‘两国是合作伙伴而非竞争对手’的重要共识。”

马珈说，中方始终从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，即使在两国关系遭遇困难的时候，中方这一立场也从未动摇，始终致力于推动双边关系回归健康稳定轨道。

她也说，去年以来，中印关系呈现逐步恢复的积极势头。中印边境局势总体稳定，双方保持外交军事渠道沟通，正推动局势早日转入常态化管控。中印双边贸易持续增长，人员往来逐步恢复。

马珈强调，中方支持印方履行上海合作组织和二十国集团（G20）主席国职责，愿加强沟通合作，捍卫开发中国家共同利益和国际公平正义。“我们相信，中印两国一定能探索出一条相邻大国和平相处、共同发展之道，实现‘亚洲世纪’愿景。”