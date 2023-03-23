中国促美纠正递刀拱火、甩锅推责等反和平言行

针对美国国务卿布林肯称，中国正密切关注世界对乌克兰危机的反应，但还未向莫斯科提供致命性援助的提问，中国外交部发言人回应说，中方敦促美方纠正递刀拱火、甩锅推责等反和平的言行。

中国外交部发言人汪文斌星期四（3月23日）在例行记者会上说，中方既不是乌克兰危机的制造者，也不是危机的当事方，而是政治解决危机的倡导者，劝和促谈的推动者。

汪文斌引述中国国务委员兼外长秦刚说，个别国家出于地缘政治私利，处心积虑阻挠和谈的努力，甚至炮制各种谣言谬论攻击抹黑中国，但公道自在人心。当中方为和平而奔走时，美国却宣布再提供3.5亿美元（约4.64亿新元）的武器装备，谁在递刀拱火，谁在劝和促谈，世人有目共睹。

汪文斌指出，中方的主张旗帜鲜明，一以贯之。在和平与战争之间选择和平，在对话和制裁之间选择对话，在降温和拱火之间选择降温。中国没有政治私利，不搞地缘操弄，真心诚意致力于劝和促谈，推动停火止战，体现了负责任的大国担当。

他还说，中方也希望美方能够纠正递刀拱火、甩锅推责等反和平的言行，和国际社会一道，真正致力于通过对话谈判，推动乌克兰危机得到政治解决。

美国国务卿布林肯星期三（22日）向参议院外交关系委员会作证时说，中国正非常地仔细观察美国和世界对俄罗斯入侵乌克兰的反应，但还没有越过向俄罗斯提供致命援助的界限。