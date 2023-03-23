台行政院长陈建仁和前中研院院长翁启惠5月世卫长边会隔空对谈

台湾行政院长陈建仁将于5月在瑞士举行的世界卫生大会场边会议上，与台湾中央研究院前院长隔空对谈。

据台湾《自由时报》星期四（3月23日）报道，第76届世界卫生大会（WHA）将于5月21日至30日在瑞士日内瓦举行，世台基金会（STUF United Fund Inc.）5月21日将在WHA场边举办平行会议，邀请台湾行政院长陈建仁和台湾中央研究院（中研院）前院长翁启惠与会。

陈建仁既是科学家，也是杰出的流行病学专家，除身兼中研院院士，还是世界科学院院士、美国国家科学院外籍院士、宗座科学院院士。翁启惠是杰出化学家，专长在生物化学、有机及合成化学，除是中研院院士，还是美国人文与科学学院院士、美国国家科学院院士、美国发明家学院院士、欧洲分子生物学外籍院士及工研院院士。

世台基金会是在美国注册的公益团体，依据《联合国全球契约》推广企业社会责任，为世台基本目标，主要工作范围涵括慈善救济、教育文化推广、环保跟公共卫生领域等。

世台在2016年取得联合国经济社会理事会特殊咨询地位，在东非、南非、叙利亚、台湾等地都有慈善工作进行，也加入援助乌克兰行列。

本月联合国妇女地位委员会（CSW）第67届大会期间，世台也与亚太自由妇女协会共同主办平行会议，探讨数位时代下的性别不平等议题。

适逢沙斯疫情20周年，世台基金会5月21日将在台湾时间下午4时30分至晚上7时在WHA场边举办“从沙斯到冠病：科学、医药与人性化解决方案——纪念卡罗欧巴尼（Dr. Carlo Urbani）医师与所有第一线抗疫战士”，邀请世界医师会秘书长克洛伯担任主持人，翁启惠、陈建仁与瓦拉格纳发表演讲。意大利籍的卡罗欧巴尼是全球首位因沙斯殉职的医师；瓦拉格纳为其传记作者。翁启惠将针对广效冠病疫苗进行演讲，陈建仁预计将分享台湾成功控制疫情经验。

林鋕铭受访时说，其实很早之前就向翁启惠以及时任台湾副总统陈建仁提出邀请，参与这场WHA场边活动，由陈建仁担任主持人、，翁启惠担任演讲人，并获得两人同意。他们原定今年5月在瑞士日内瓦同台对谈，分享台湾成功经验。不料，陈建仁今年1月底受委成为行政院长，只好改透过即时视讯方式发表演讲，并与现场专家学者对谈。