台湾央行意外升息12.5基点 跟随美联储继续紧缩对抗通胀

尽管台湾经济面临出口衰退的挑战，景气分数也已降至十多年来的最低，台湾央行星期四（3月23日）依然宣布升息12.5基点，跟随美联储持续紧缩，以抑制通胀预期心理。

据彭博社报道，台湾央行将指标重贴现率调升至1.875%，创2015年以来的最高。

这是台湾的连续第五次升息。本月公布的消费价格已连续19个月在2%以上，加上台湾电力公司将于4月调涨电价，台湾央行副总裁严宗大早前直言，通胀不是短期现象，已经产生较大的通胀预期心理问题，台湾央行政策会考量通胀、经济增长与金融稳定。

台湾央行新闻稿称，全年经济将温和增长，而为抑制通胀预期心理，央行理事会认为续调升政策利率有助促进物价稳定，并协助整体经济金融稳健发展的政策目标；近期全球金融市场动荡，而台湾银行体系稳健、资本适足且流动性充足，不致影响金融稳定。

彭博社引述法国兴业银行驻港经济学家米歇尔·林（译名，Michelle Lam）说：“升息是勇敢之举，因为台湾央行向来对于经济增长情势较为敏感，而且出口动能在衰退，今天的决议意味着央行显然担心通胀风险。”

她也预测，台湾鸡蛋供应短缺且电价即将调涨，今年接下来时间通胀都可能在2%以上。

报道称，对于经济展望最新预测，台湾央行最新预估今年CPI从1.88%上调至2.09%，今年经济增长率从2.53%下修至2.21%。台湾央行预估第一季经济仍将为负增长，但政府推动疫后经济韧性及全民共享经济成果措施，有助支撑内需，下半年经济增长有望回温。

台湾央行在公告中称，未来将持续关注紧缩货币政策的累积效果，以及主要经济体货币政策动向的外溢效应，并密切关注最近美欧部分银行危机事件的可能冲击，评估这些因素的影响，适时调整货币政策，以达成维持物价稳定与金融稳定。

在全球银行业过去几周经历动荡之后，美联储星期三（22日）依然宣布升息25基点，主席鲍威尔强调今年不会降息。