中国商务部：出售或剥离TikTok 必须按照中国法规

中国商务部星期四（3月23日）回应有关美国将要求TikTok强制出售的提问时说，出售或者剥离TikTok涉及技术出口问题，必须按照中国的法律法规履行行政许可程序，“中国政府将依法作出决定”。

据中国商务部官网发布的例行记者会实录，发言人束珏婷在回答深圳卫视记者有关美国据报将要求TikTok强制出售的提问时，称有注意到相关报道。无视产品和服务本身，仅从外国投资者身份出发，强制要求出售TikTok，将严重损害包括中国在内的各国投资者赴美投资信心。她并说：“如果该消息属实，中方将坚决反对。”

束珏婷也强调，出售或者剥离TikTok涉及技术出口问题，必须按照中国的法律法规履行行政许可程序，中国政府将依法作出决定。

美国政府上周已通知TikTok母公司字节跳动出售所持TikTok股份，否则可能封禁这个视频分享应用。字节跳动的总部位于北京。

TikTok首席执行官周受资将于美国时间星期四向美国国会众议院能源和商务委员供证。路透社引述他的书面供词说：“TikTok从未与中国政府分享或接到分享美国用户数据的请求。如果有人提出，TikTok也不会按要求提供数据，”

根据众议院能源和商业委员会星期二在网站发布的书面证词，周受资说，TikTok的母公司字节跳动不受任何政府或国家所拥有或控制。他说：“字节跳动不是中国或任何国家的代理人。”

批评者担心，这个在美国有1亿5000多万用户的短视频应用会传递数据给中国政府，美国议员已提出四个限制它活动的法案。

