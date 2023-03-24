今年只有少数美国公司高管参加中国发展高层论坛

中国本周末将在北京举行一次备受瞩目的企业峰会，向世界展示经济情况已有序恢复。不过与会者名单中美国公司高管并不多。

据彭博社报道，为期三天的中国发展高层论坛星期六（3月25日）将在北京召开。论坛主办方称，已有来自金融、能源、生物制药和消费品等行业的100名外国代表报名参加。这是该论坛自2019年冠病疫情以来第一次恢复线下举办。

据彭博社看到的与会者初步名单，苹果公司的蒂姆·库克、辉瑞的阿尔伯特·布尔拉等公司领导人计划将亲自出席，但大部分确认出席的公司不是美国公司。

一位知悉高管想法的驻北京的公司高管说，虽然过去几届美国公司可能也不是阵容最大的一支，但今年的阵容表明，美国公司希望对企业在中国的活动保持低调，因为担心会引起美国方面不必要的关注。

至少三位知情人士透露，具体来说，公司不希望成为美国众议院新成立的中共特别委员会的目标。该委员会由威斯康星州共和党人麦克·加拉格尔担任主席。由于未获授权公开置评，这些人士要求匿名。

其中一位知情人士称，中国国家主席习近平本周访问莫斯科受到俄罗斯总统普京的热情接待，也令美国公司高管担忧。普京刚刚被国际刑事法院指控犯有战争罪。

上海美国商会主席谭森说：“对于企业而言，应对国内外消费者和利益相关者的期望越来越具有挑战性，在某些情况下，这可能会影响此时访问中国的决定。”

组织方的宣传材料里也没有很多美国公司代表。该论坛发布了15位大型企业高管表达乐观信息的视频，例如必和必拓、力拓、汇丰、渣打和雀巢等，截至周四，波士顿咨询公司是其中唯一一家美国公司。

与会者初步名单上的其他美国公司高管包括桥水创始人达利欧、景顺的总裁马丁·弗拉纳根和黑石首席执行官苏世民。

论坛的其他与会者说，一些美国公司在避免让其知名首席执行官出席，而是派遣级别较低的高管出席。总部位于北京的政策研究机构全球化智库创始人王辉耀说，他的机构将在论坛间隙与几家公司代表会面，包括至少一名特斯拉的代表。