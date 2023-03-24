巴西称中国已解除巴西牛肉进口禁令

巴西政府称，在巴西总统卢拉访华的前几天，中国政府星期四（3月23日）恢复巴西牛肉进口，并为四家巴西牛肉包装厂发放新的许可证。

综合法新社和路透社报道，巴西农业部在一份声明中说，在巴西农业部长法瓦罗（Carlos Favaro）与中国海关总署署长俞建华进行会晤后，中国政府决定解除巴西牛肉禁令。不过，目前中国政府还没有对巴西的公告发表评论。

咨询公司Datagro Pecuaria星期四说，中国还将为四家巴西牛肉包装商发放新的许可证。这是2019年以来，中国政府首次批发许可证。

今年2月23日，在巴西北部帕拉州确认了一例非典型疯牛病后，巴西当局自愿停止了对中国的巴西牛肉销售。巴西是世界上最大的牛肉出口国，中国是其主要市场。

路透社报道称，目前共有41家巴西牛肉厂被授权向中国销售。在禁运的情况下，巴西的牛肉生产商每天损失高达2500万美元（约3320万新元）。去年，巴西约62%的牛肉出口到了中国。

应中国国家主席习近平的邀请，卢拉将于3月底访华。卢拉将在一个由240名商业代表组成的代表团的陪同下访问中国，其中90名来自农业部门。与卢拉一起访华的商业领袖中，超过四分之一来自巴西蓬勃发展的肉类行业。