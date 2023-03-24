港媒：美国务院副助卿访上海 或为布林肯访华铺路

美国国务卿布林肯原定今年2月出访北京，但在气球风波发生后，布林肯推迟了他的访华之行，具体日期尚不明朗。但近日美国国务院亚太副助卿华自强（Rick Waters）出访上海，被认为是在为布林肯安排访华铺路。

据香港《南华早报》星期四（3月23日）报道，同时也是美国国务院“中国协调办公室”主管的华自强星期三（22日）在美国驻上海领事官员的陪同下，与上海国际问题研究院（SIIS）现任和前任所长陈东晓、杨洁勉进行对话。其中，杨洁勉是前中共中央外事办主任杨洁篪的胞弟。

SIIS星期三透过微信公众号发文称，双方在会谈中“就中美关系等议题深入交换意见”，但未提及谈话内容或其他细节。除了华自强与SIIS前任、现任所长外，列席的还包括该院台港澳研究所所长邵育群、美洲研究中心助理研究员张翀等人。

报道称，虽然华自强此行细节不明，但这是去年12月以来美国高级外交官首次公开访问中国。在这次访问中，美国东亚暨太平洋事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）、国家安全会议中国与台湾事务高级主任罗森柏格（Laura Rosenberger）则前往北京附近的廊坊市，进行布林肯访华之行的筹备工作。

中国社会科学院研究员卢翔指出，华自强此行是中美双方“工作层级沟通”的一部分，但也可能为布林肯重新安排访华铺路，与中方“接触并且咨询意见”。