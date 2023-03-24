孙宇晨称美证券交易委员会的起诉缺乏证据

中国加密资产企业家孙宇晨星期四（3月23日）连发三条推文，回应美国证券交易委员会起诉他及其公司和美国名人涉嫌欺诈交易，称该起诉缺乏证据，将继续建设最去中心化的金融体系。

美国证券交易委员会（SEC）当地时间星期三（22日）在官网宣布，对波场创始人孙宇晨及其三家全资公司波场（Tron）、BitTorrent基金会和Rainberry Inc.（前身为BitTorrent）提起诉讼、指控其未经注册提供和销售加密资产证券Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT），以及通过大量的洗牌交易欺诈操纵TRX的二级市场，涉及同时或几乎同时买卖证券，使其看起来交易活跃，但实际受益所有权未发生实际变化。SEC还指控孙宇晨等策划了一项计划，向名人支付未披露的报酬以推广TRX和BTT。

针对SEC的起诉，孙宇晨星期四在推特上连发三条贴文作出回应。孙宇晨称，“美国证券交易委员会今天早些时候的民事起诉只是它对区块链和加密领域知名参与者采取行动的最新例子。我们认为起诉缺乏证据，同时将继续建设最去中心化的金融体系。”

孙宇晨还说：“我们渴望与全球各国政府和监管机构合作，这些机构致力于建立透明的指导方针，以监管加密货币行业并与之合作，因为它可以发挥重要作用。例如，最近多米尼加采用TRX和BTT作为法定货币。”

孙宇晨也被指在社交媒体账户上隐瞒向名人支付推广TRX和BTT的费用，误导投资者认为这些名人自发地对投资TRX和BTT有兴趣，而不仅是付费推广。