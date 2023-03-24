台陆委会回应宋涛：谈“统一后”议题不如务实推展两岸关系

针对中国大陆国台办主任宋涛星期三（3月22日）赴江苏昆山与当地台商台青座谈时提及统一后议题，台湾的大陆陆委会对此回应称，陆方与其以此类话语做宣传，不如务实地商量如何推展两岸关系。

据台湾《旺报》报道，台湾陆委会副主委詹志宏星期四（23日）在例行记者会上作出以上表述。

宋涛与台商、台青座谈时谈及“统一以后台湾同胞希望有什么样的生活方式？”时说，只要在一中原则和“九二共识”的基础上什么都可以商量。这是宋涛上任后，首度提及统一后的议题。

在被媒体问及宋涛的发言时，詹志宏回应说，所谓“统一后”的话语不是第一次出现，过去很多官方、学者都有提到，并反问，“明明我现在拥有这些权利、享受有这样的待遇，为什么要等到统一后你再给我？”

詹志宏指出，大陆与其拿这种话语做宣传，不如务实地商量两岸关系彼此如何定位、如何和睦相处、将来怎样共同推展两岸之间的关系发展。

他强调，空谈不如务实地坐下来沟通协商，“（大陆）自己把沟通协商的门槛垫得高高的，我想这不是正常的态度”。

此外，宋涛与台商座谈时再次强调反对台独。詹志宏对此说，这些话语对台湾民众来讲、对政府来讲，“我们没有办法接受”。

他说，民调显示多数的台湾人民是不能接受大陆的讲法跟主张，政府希望能够在两岸对等、和平的方式下进行不要预设前提的沟通对话，这个也是绝大多数台湾民众所支持的。