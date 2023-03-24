台国安会秘书长称红线不是北京可以任意画的

针对台湾国防部长邱国正日前提出“他国高层来访”及“频繁军事交流”预料是中国大陆“师出有名”的借口，台湾国安会秘书长顾立雄星期四（3月23日）受访时说：“红线不是中国可以任意画的”；如果红线可以让中国大陆任意画，那就不用出门了，也不用接待任何外宾。

据台湾《中国时报》报道，对于美国国务卿布林肯出席国务院听证会时说，他认同美国中情局局长伯恩斯的评估，解放军将在2027年前具备攻台能力。顾立雄指出，美国在印太的战略，和台湾强化自我防卫意志的目的一样，就是要让中国大陆觉得以武力侵犯台湾会付出不可承受的代价。

顾立雄说，要让中国大陆攻台时间表不断往后延，以维持民主、自由的生活方式，这是当前台湾最高的战略。

至于邱国正的“师出有名”说法，顾立雄说，不该说谁来拜访台湾，任意指谪是一种挑衅，也不可以说强化防卫能力就是一种挑衅，“这会没完没了，它（中国）就是这样的国家，所以形象不太好”。

顾立雄认为，“红线不是我们能够预测的，而且不清楚标准是什么，只是藉由不断任意画设红线，经常对其他国家施压”。

顾立雄说，美国现在作法很简单，就是结合盟邦、理念相近的国家，产生协同性的吓阻；“吓阻的目的是在避免战争发生”；美国最高印太战略是“不希望战事发生”，因为这会让全球经济发生无可承受的损失。

对于总统蔡英文即将出访友邦并过境美国，中国大陆是否可能会加大恫吓力道？顾立雄强调，台国安单位与美国都有做缜密的沟通与情资交换，任何最坏的情境都在推演剧本中。至于蔡英文出访的相关行程以及会见什么人都还在规划中。