台驻日代表谢长廷被推荐任大法官 蓝营批绿“家天下”

由台湾驻日代表谢长廷成立的新文化基金会计划推荐谢长廷出任司法院大法官，引起党内外的质，国民党痛批民进党“民选独裁”，“家天下”吃相难看。

综合台湾《联合报》《中国时报》和中央社报道，曾任谢长廷幕僚的新文化基金会董事长林耀文星期三（3月22日）说，谢长廷驻日期间助台湾争取到代表处可以回归台产，且在疫情暴发期间，帮台湾争取到AZ疫苗；谢长廷攻读法哲学、具有人文素养，曾任美丽岛事件义务辩护律师、行政院长，学经历与人格特质，以及在台湾民主运动过程中所做的贡献，很适合担任大法官。

不过，谢长廷赴日后，原本在台湾的“谢系”解散，如今谢系基金会突然宣称推荐谢长廷当大法官，许多前谢系成员也语带保留，未公开赞同。民进党内人士说，新文化基金会做这样的决定，应该已与谢长廷达成某种默契。对照立法院长游锡堃宣示不再争取下届立法院长，谢的相关动作恐怕形成强烈对比。

今年9月30日将有四位大法官任期届满，台湾总统蔡英文日前核定成立司法院大法官提名审荐小组，协助提名大法官人选。审荐小组吁请社会各界把握3月29日截止时间，踊跃推荐或自荐。林耀文转述，谢长廷的态度是“随缘”。

谢长廷有意争取大法官，星期四（23日）也成为立法院外交及国防委员会热门话题，国民党立委陈以信询问外交部长吴钊燮，谢会不会回外交部述职？吴钊燮说，往例都会安排，但目前没有，这次返台是参加台日协的理监事会议。对于大法官一事，吴钊燮说没有相关讯息。

国民党副发言人吕謦炜星期四更以“惊呼”回应，痛批民进党不仅掌握行政权、立法院多数、弱化考试权、任命政治色彩一样很深的陈菊担任监察院长，现在还尝试提名谢长廷担任大法官，台湾简直成为民进党的“家天下”。

国民党立院党团总召曾铭宗批评，谢长廷虽过去当律师，但很久没有碰法律，他诚恳呼吁蔡英文不要再派系分赃，在国民党执政不会发生，在蔡政府情况可能会发生。