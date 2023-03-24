香港巴塞尔艺术展揭幕 台画商称已卖出八成艺术品

香港巴塞尔艺术展星期四（3月23日）首日开放公众入场，台湾画商称，连同两天预展在内，其画廊已卖出八成艺术品。

据香港《明报》报道，香港巴塞尔艺术展星期四起，一连三天在湾仔会展中心举行，是香港疫情后的首个大型艺术展览。

展会星期四场内外均人头涌涌，高峰时需排队入场，人龙长达百米，场内可见不同国籍和面孔的参观者。主办方一度广播称场内繁忙，吁参观者小心碰撞。

来自台北的参展画廊“亚洲艺术中心”市场行销部业务总监林怡慧形容销量“非常非常的好”，客户来自中国大陆、马来西亚、印尼，除有两幅正洽谈，其他均已卖出，最贵一套作品售30万至32万美元（40万至42万新元）。她称今年更发掘多个具潜力客户，得到不少联络。

林怡慧称，以往均做到八成销售，但过去两年销量非常差，平均只能做到两成，最差仅卖出两幅画，对象是“本来的客户”。她称当时入境及回台须隔离，决定不派职员到港，只聘兼职学生负责看场，“因为不敢带太贵的艺术品来，没有人（职员）在展会，也不知道人流如何”。

这次香港巴塞尔艺术展不乏香港艺术家作品，包括新晋艺术家李宁的《同枱食饭》，画中不同人在一座山上各自踢毽，但目标同样是要踢到上方的洞里。香港知名艺术家周俊辉以油画将《卧虎藏龙》的一幕记下，对白为“江湖里卧虎藏龙，人心何尝不是”，两幅作品均吸引不少人拍照观赏。