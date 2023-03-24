上海市长会见加拿大驻华大使：深化合作实现互利共赢

上海市市长龚正星期四（3月23日）会见加拿大驻华大使梅倩琳一行时说，希望上海市与加拿大深化合作，实现更高层次的互利共赢。

据澎湃新闻报道，上海市市长龚正欢迎梅倩琳履新后首次到访上海，他介绍上海经济社会发展情况并说，上海是中加友好往来的重要纽带，上海分别在1985年和2011年与蒙特利尔市和魁北克省结为友好城市。2021年中国花卉博览会在沪举办期间，来自加拿大的魁北克花园为观众带来一抹亮色。

面向未来，龚正说，上海市希望与加拿大进一步深化务实合作，欢迎更多加拿大企业亮相进口博览会并来沪兴业，加强创新合作，强化友好港口和友城交往，实现更高层次的互利共赢，为两地人民谋取更大福祉。

梅倩琳说，很高兴来到上海，也听到了很多上海与蒙特利尔、魁北克省交往的暖心故事，对上海在中加合作间扮演的重要角色以及在经济领域的重要作用印象深刻。加拿大与上海的交流很多，来自商界、金融界、设计界、文化界的人士都为此贡献甚多。希望进一步深化两地在健康医疗、金融服务、清洁能源等方面的合作，共同谋划未来发展。

加拿大驻沪总领事穆大纬也参加会见。

另据加拿大驻华大使馆官方微博消息，梅倩琳星期三（22日）出席加中商会组织的早餐会，与在上海的加拿大企业及其合作伙伴以及加拿大金融机构代表进行交流。

她指出，上海和华东地区对于加拿大企业十分重要，民间联系在增进加中商业关系中扮演重要的角色。她还谈到了加拿大对印度-太平洋地区的新愿景，包括促进和平与安全、加强抗风险能力；扩大贸易和投资，增强供应链的抗风险能力；投资于人民并将人民连结在一起（包括捍卫人权和实施执行），建设可持续的绿色未来，并申明加拿大在印太地区的定位是积极参与的合作伙伴。

星期三下午，梅倩琳参观了Tims天好咖啡的中国总部以及Arc'teryx Alpha Center。随后，她来到上海新天地，参观了加拿大知名品牌商户lululemon和@MANITO_曼尼陀 。梅倩琳赞扬新天地在文化保育以及打造可持续社区等方面的优秀成果，并期待未来有更多加拿大品牌可以入驻新天地社区。